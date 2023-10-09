В Украине на вокзалах и в поездах начали работу железнодорожные маршалы

Главной задачей таких маршалов является контролирование ситуации в пассажирских перевозках, а также своевременное реагирование в случае необходимости.

В чем отличие маршалов от охраны

Как пояснили в УЗ, в отличие от своих коллег-охранников которые работат на объектах железной дороги в служебной форме со всеми отличительными знаками, маршалы работают инкогнито и не публично.

"Так что ни добропорядочные граждане, ни злоумышленники не знают о ловцах на правонарушителей", - отмечается в сообщении.

Подобная модель работы подразделений безопасности является распространенной на авиационных маршрутах.

По словам председателя правления АО "Укрзализныця" Евгения Лященко, перед железнодорожными маршалами в поездах и на вокзалах стоит задача "оценить риски и оперативно отреагировать на угрозу, которая может возникать во время путешествия пассажиров".

"Также это все специально подготовленные специалисты", - добавил он.

Работа маршалов началась в сентябре

Первые маршалы УЗ начали свою работу в в прошлом месяце на одном из популярных западных направлений, которое "требует большего внимания для обеспечения безопасности пассажиров", сообщили в компании.

Усиление безопасности на ж/д объектах

После начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину УЗ усилила контроль безопасности на железнодорожных объектах - в частности, на вокзалах, с целью недопущения перевозки гражданами взрывоопасных и других не разрешенных для перевозки веществ и оружия без должного разрешения.

Также в Укрзализныце напомнили, что в рамках реализации проекта "Железная безопасность" было введено сопровождение военизированной охраны в 9 пассажирских поездах.