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В Украине на вокзалах и в поездах начали работу железнодорожные маршалы

Фото: в поездах Укрзализныцы и на вокзалах уже работают железнодорожные маршалы (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Владимир Костырин

В Украине на вокзалах и в поездах начали работу первые маршалы железнодорожной безопасности. Сотрудники ведомственной военизированной охраны общества проводят свою работу не публично.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Укрзализныци.

Главной задачей таких маршалов является контролирование ситуации в пассажирских перевозках, а также своевременное реагирование в случае необходимости.

В чем отличие маршалов от охраны

Как пояснили в УЗ, в отличие от своих коллег-охранников которые работат на объектах железной дороги в служебной форме со всеми отличительными знаками, маршалы работают инкогнито и не публично.

"Так что ни добропорядочные граждане, ни злоумышленники не знают о ловцах на правонарушителей", - отмечается в сообщении.

Подобная модель работы подразделений безопасности является распространенной на авиационных маршрутах.

По словам председателя правления АО "Укрзализныця" Евгения Лященко, перед железнодорожными маршалами в поездах и на вокзалах стоит задача "оценить риски и оперативно отреагировать на угрозу, которая может возникать во время путешествия пассажиров".

"Также это все специально подготовленные специалисты", - добавил он.

Работа маршалов началась в сентябре

Первые маршалы УЗ начали свою работу в в прошлом месяце на одном из популярных западных направлений, которое "требует большего внимания для обеспечения безопасности пассажиров", сообщили в компании.

Усиление безопасности на ж/д объектах

После начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину УЗ усилила контроль безопасности на железнодорожных объектах - в частности, на вокзалах, с целью недопущения перевозки гражданами взрывоопасных и других не разрешенных для перевозки веществ и оружия без должного разрешения.

Также в Укрзализныце напомнили, что в рамках реализации проекта "Железная безопасность" было введено сопровождение военизированной охраны в 9 пассажирских поездах.

Ранее в репортаже РБК-Украина подробно рассказывалось, как после резонансной истории с нападением преступника на пассажирку поезда "Мариуполь - Киев" в 2020 году стала работать охрана ночных поездов.

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