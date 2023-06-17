Загроза ударів балістичними ракетами. В Україні - повітряні тривоги у низці областей

Сигнали про загрозу ворожих повітряних атак залунали невдовзі після 04:00 у південних, східних, частині центральних та північних регіонах.

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння на Сході", - передали в командуванні Повітряних сил ЗСУ Telegram.

Станом на зараз тривоги оголошені в:

Запорізькій,

Черкаській,

Дніпропетровській,

Полтавській,

Кіровоградській,

Миколаївській,

Харківській,

Сумській області.

Карта повітряних тривог в Україні вночі 17 червня (фото: t.me/alarmukraine)

Скасування тривог та загрози

Вже близько пів на п'яту ранку почали звучати відбої повітряних тривог., і незабаром з карти країни повністю пішли "червоні" зони в областях.

Крім того, в Повітряних силах також заявили про відбій застосування ворогом балістичного озброєння.

Повітряні тривоги невдовзі скасували вночі 17 червня (фото: t.me/alarmukraine)

Повітряні атаки РФ по Україні

Перед цим вдень 17 червня під час масштабної повітряної тривоги війска РФ масовано обстріляли ракетами Київську область. Ворог застосував одночасно балістичні, крилаті ракети та безпілотники.

В повітряному просторі навколо столиці силами ППО було знищено 6 аеробалістичних ракет "Кинджал", 6 крилатих "Калібрів" та два дрони.

Втім, внаслідок ракетного удару росіян, в одному із районів Київської області були пошкоджені приватні будинки, а також були постраждалі.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав ту атаку на Київ "найбільшим ракетним ударом по Києву за останні тижні".