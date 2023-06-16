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Масована атака по Київській області: в одному із районів є руйнування, почалась пожежа

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П'ятниця 16 червня 2023 12:41
Масована атака по Київській області: в одному із районів є руйнування, почалась пожежа Фото: в одному із районів Київської області є руйнування, почалась пожежа (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок ракетного удару росіян в одному із районів Київської області пошкоджені приватні будинки. Є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника Головного управління Національної поліції в Київській області Андрія Нєбитова.

"Внаслідок ракетного удару ворога в одному із районів Київської області пошкоджено приватні будинки. Почалась пожежа. Є постраждалі", - пише Нєбитов.

Фото: в одному із районів Київської області є руйнування, почалась пожежа (t.me/andrii_nebytov)

Наразі на місці працює поліція, лікарі та рятувальники.

Масована атака по Київській області

Близько о 11:00 в Україні почала ширитись повітряна тривога. Через деякий час в Повітряних силах повідомили про пуск російський крилатих ракет "Калібр". Тим часом в Офісу президента закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Також стало відомо про загрозу застосування балістичного озброєння.

Пізніше в Києві очевидці повідомили про звуки вибухів. Міський голова Віталій Кличко підтвердив інформацію про вибух у Подільському районі столиці та заявив про підхід нових ракет.

Після оголошення відбою, в Повітряних силах відзначили, що наша ППО збила 12 ракет, серед яких:

  • 6 "Калібрів";
  • 6 "Кинджалів";
  • два БпЛа.

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