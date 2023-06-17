Угроза удара баллистическими ракетами. В Украине - воздушные тревоги в ряде областей

Сигналы об угрозе вражеских воздушных атак зазвучали вскоре после 04:00 в южных, восточных, части центральных и северных регионах.

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения на Востоке", - передали в командовании Воздушных сил ВСУ в Telegram.

По состоянию на сейчас тревоги объявлены в:

Запорожской,

Черкасской,

Днепропетровской,

Полтавской,

Кировоградской,

Николаевской,

Харьковской,

Сумской областях.

Карта воздушных тревог в Украине ночью 17 июня (фото: t.me/alarmukraine)

Отмены тревог и угрозы

Уже около половины пятого утра стали звучать отбои воздушных тревог., и вскоре с карты страны полностью ушли "красные" зоны в областях.

Кроме того, в Воздушных силах также заявили об отбое применения врагом баллистического вооружения.

Воздушные тревоги вскоре отменили ночью 17 июня (фото: t.me/alarmukraine)

Воздушные атаки РФ по Украине

Перед этим днем 17 июня во время масштабной воздушной тревоги войска РФ массированно обстреляли ракетами Киевскую область. Враг применил одновременно баллистические, крылатые ракеты и беспилотники.

В воздушном пространстве вокруг столицы силами ПВО были уничтожены 6 аэробалистических ракет "Кинжал", 6 крылатых "Калибров" и два дрона.

Впрочем, в результате ракетного удара россиян, в одном из районов Киевской области были повреждены частные дома, а также были пострадавшие.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал ту атаку на Киев "наибольшим ракетным ударом по Киеву за последние недели".