Угроза удара баллистическими ракетами. В Украине - воздушные тревоги в ряде областей

Воздушные тревоги были объявлены в ряде областей Украины в ночь на субботу, 17 июня. Есть угроза применения российскими оккупантами баллистического вооружения на востоке нашей страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карты воздушных тревог и командование ВС ВСУ.
Сигналы об угрозе вражеских воздушных атак зазвучали вскоре после 04:00 в южных, восточных, части центральных и северных регионах.
"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения на Востоке", - передали в командовании Воздушных сил ВСУ в Telegram.
По состоянию на сейчас тревоги объявлены в:
Карта воздушных тревог в Украине ночью 17 июня (фото: t.me/alarmukraine)
Уже около половины пятого утра стали звучать отбои воздушных тревог., и вскоре с карты страны полностью ушли "красные" зоны в областях.
Кроме того, в Воздушных силах также заявили об отбое применения врагом баллистического вооружения.
Воздушные тревоги вскоре отменили ночью 17 июня (фото: t.me/alarmukraine)
Перед этим днем 17 июня во время масштабной воздушной тревоги войска РФ массированно обстреляли ракетами Киевскую область. Враг применил одновременно баллистические, крылатые ракеты и беспилотники.
В воздушном пространстве вокруг столицы силами ПВО были уничтожены 6 аэробалистических ракет "Кинжал", 6 крылатых "Калибров" и два дрона.
Впрочем, в результате ракетного удара россиян, в одном из районов Киевской области были повреждены частные дома, а также были пострадавшие.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал ту атаку на Киев "наибольшим ракетным ударом по Киеву за последние недели".
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