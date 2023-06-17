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Угроза удара баллистическими ракетами. В Украине - воздушные тревоги в ряде областей

Фото: воздушная тревога объявлена в разных областях Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Воздушные тревоги были объявлены в ряде областей Украины в ночь на субботу, 17 июня. Есть угроза применения российскими оккупантами баллистического вооружения на востоке нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карты воздушных тревог и командование ВС ВСУ.

Сигналы об угрозе вражеских воздушных атак зазвучали вскоре после 04:00 в южных, восточных, части центральных и северных регионах.

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения на Востоке", - передали в командовании Воздушных сил ВСУ в Telegram.

По состоянию на сейчас тревоги объявлены в:

  • Запорожской,
  • Черкасской,
  • Днепропетровской,
  • Полтавской,
  • Кировоградской,
  • Николаевской,
  • Харьковской,
  • Сумской областях.

Карта воздушных тревог в Украине ночью 17 июня (фото: t.me/alarmukraine)

Отмены тревог и угрозы

Уже около половины пятого утра стали звучать отбои воздушных тревог., и вскоре с карты страны полностью ушли "красные" зоны в областях.

Кроме того, в Воздушных силах также заявили об отбое применения врагом баллистического вооружения.

Воздушные тревоги вскоре отменили ночью 17 июня (фото: t.me/alarmukraine)

Воздушные атаки РФ по Украине

Перед этим днем 17 июня во время масштабной воздушной тревоги войска РФ массированно обстреляли ракетами Киевскую область. Враг применил одновременно баллистические, крылатые ракеты и беспилотники.

В воздушном пространстве вокруг столицы силами ПВО были уничтожены 6 аэробалистических ракет "Кинжал", 6 крылатых "Калибров" и два дрона.

Впрочем, в результате ракетного удара россиян, в одном из районов Киевской области были повреждены частные дома, а также были пострадавшие.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал ту атаку на Киев "наибольшим ракетным ударом по Киеву за последние недели".

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Война России против Украинывоздушная тревога