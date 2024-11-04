В України внаслідок лікування осліпли 18 людей: яке покарання чекає на офтальмологів

У Тернопільській області 18 людей повністю або частково втратили зір через лікування забороненими в Україні препаратами. Покарання для лікарів визначить суд.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на Офіс Генерального прокурора.
У Тернопільській області прокуратура передала до суду обвинувальні акти проти чотирьох офтальмологів, дії яких, за попередніми даними, спричинили часткову або повну втрату зору у 18 пацієнтів. Внаслідок лікування 15 пацієнтів втратили зір на одне око, а троє – на обидва. Через ускладнення після лікування 7 пацієнтам провели операцію з видалення ока.
Серед обвинувачених – завідувач офтальмологічного відділення та троє лікарів, які, за версією слідства, з березня 2022 року до лютого 2023 року вводили пацієнтам заборонений препарат. Слідство встановило, що завідувач відділення збував цей небезпечний препарат, вимагаючи у пацієнтів за введення кошти від 8 до 34 тисяч гривень.
Лікарі інкримінують неналежне виконання професійних обов'язків, що призвело до тяжких наслідків, а також одержання неправомірної вигоди та службову недбалість.
Раніше РБК-Україна розповідало про 44-річного завідувача відділення Одеської психіатричної лікарні та його 66-річного батька, які підозрюються у видачі фальшивих діагнозів психічних захворювань за хабарі. Зловмисники організували "бізнес" на чоловіках призивного віку, які прагнули уникнути військової служби. За гроші вони надавали довідки про неіснуючі психічні розлади та стаціонарне лікування. Правоохоронці затримали лікарів під час однієї з угод, в рамках якої "клієнт" сплатив 165 тисяч гривень.
Також ми писали, про зміни стосовно роботи медико-соціальної експертної комісії (МСЕК). В Україні її замінять на нову з 1 січня 2025 року, якщо зміни затвердить Верховна Рада. За даними МОЗ, лікарі-практики в багатопрофільних лікарнях будуть відповідати за оцінювання замість МСЕКів. Система також буде цифровізованою, що зменшить ризики корупції, а фінансування оцінювання забезпечить Національна служба здоров’я України.
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