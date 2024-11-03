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Реформа МСЕК: що зміниться від 1 січня

Україна, Неділя 03 листопада 2024 17:55
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Реформа МСЕК: що зміниться від 1 січня Фото: реформа МСЕК (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Застарілу і корумповану систему медико-соціальної експертизи буде замінено на нову. Зміни, якщо їх схвалить Верховна Рада, набудуть чинності 1 січня 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства охорони здоров’я України.

"Реформа МСЕК - перший і ключовий етап втілення такого бачення щодо підтримки громадянина державою. Тому замінюємо застарілу, не персоналізовану, неефективну і корумповану систему медико-соціальної експертизи на нову - оцінювання того, як людина функціонує у повсякденному житті", - наголосили в МОЗ.

Для цього міністерство підготувало законопроєкт, який започатковує нову прозору систему. Уряд схвалив документ, який буде направлено до Верховної Ради.

Найголовніше, що зміниться від 1 січня:

  • Замість МСЕКів оцінювання здійснюватимуть лікарі-практики на базі потужних кластерних і надкластерних багатопрофільних лікарень.
  • Система буде цифровізованою, що зробить її зручною та прозорою, мінімізує корупційні ризики.
  • Фінансувати оцінювання в лікарнях буде Національна служба здоров’я України в межах укладених договорів із формуванням чітких вимог і контролем їх дотримання.

Що не зміниться:

  • Встановлення статусу людини з інвалідністю та соціальні гарантії;
  • Статуси людей з інвалідністю, які були отримані до запуску реформи (за винятком перевірки рішень, зокрема за кримінальними провадженнями);
  • Медико-соціальна експертиза для дітей.

Детальніше про те, що зміниться в системі уже від 1 січня 2025 року, можна побачити на картинках нижче.

Ліквідація МСЕК

Нагадаємо, що президент Зеленський нещодавно підписав указ про ліквідацію МСЕК, що стало початком підготовки до реформи цієї системи.

Це рішення було ухвалено на тлі корупційних скандалів, зокрема після того, як керівника Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу викрили на незаконному збагаченні: у неї та сина виявили 6 мільйонів доларів.

Зауважимо, що вчора Кабмін схвалив законопроект про ліквідацію МСЕК.

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