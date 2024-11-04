В Украине в результате лечения ослепли 18 человек: какое наказание ждет офтальмологов

В Тернопольской области прокуратура передала в суд обвинительные акты против четырех офтальмологов, действия которых, по предварительным данным, повлекли частичную или полную потерю зрения у 18 пациентов. В результате лечения 15 пациентов потеряли зрение на один глаз, а трое – на оба. Из-за осложнений после лечения 7 пациентам провели операцию по удалению глаза.

Среди обвиняемых – заведующий офтальмологическим отделением и трое врачей, которые, по версии следствия, с марта 2022 года по февраль 2023 года вводили пациентам запрещенный препарат. Следствие установило, что заведующий отделением сбывал этот опасный препарат, требуя у пациентов за введение средства от 8 до 34 тысяч гривен.

Врачи инкриминируют ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, что привело к тяжелым последствиям, а также неправомерной выгоде и служебной халатности.