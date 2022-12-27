В Україні включили в мережу блок на одній з теплових електростанцій

"Дефіцит потужності в системі дещо скоротився завдяки збільшенню обсягів виробництва електростанцій", - йдеться в повідомленні.

Водночас наявної потужності в системі все одно недостатньо, щоб задовольнити всі потреби споживачів в країні, тому що в енергосистемі водночас збільшився і рівень споживання.

"Це пов’язано з поетапним поверненням в роботу електромереж, що були пошкоджені під час масованих атак, а також з відновленням енергетичної інфраструктури на деокупованих територіях. Відповідно збільшилась і кількість споживачів, яким хоча б частково відновлено електропостачання, також зростає і обсяг споживання промисловості", - зазначили в прес-службі.

У зв’язку з цим до всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до необхідності застосування аварійних відключень для збалансування енергосистеми.

Також в "Укренерго" нагадали, що енергосистема країни пережила 9 ракетних атак та 12 атак БПЛА ворога і все ще потребує значних ресурсів та часу на відновлення. Ремонтні бригади працюють цілодобово. Заживлені всі об’єкти критичної інфраструктури.