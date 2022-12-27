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В Украине включили в сеть блок на одной из тепловых электростанций

Фото: дефицит электроэнергии сократился после включения блока ТЭС
Автор: Александр Белоус

В Украине после аварийно-восстановительных работ включен в сеть блок на одной из тепловых электростанций, пострадавший во время одной из последних российских ракетных атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Урэнерго ".

"Дефицит мощности в системе несколько сократился благодаря увеличению объемов производства электростанций", - говорится в сообщении.

В то же время, имеющейся мощности в системе все равно недостаточно, чтобы удовлетворить все потребности потребителей в стране, потому что в энергосистеме одновременно увеличился и уровень потребления.

"Это связано с поэтапным возвращением в работу электросетей, поврежденных во время массированных атак, а также с восстановлением энергетической инфраструктуры на деоккупированных территориях. Соответственно увеличилось и количество потребителей, которым хотя бы частично восстановлено электроснабжение, также растет и объем потребления промышленности". , – отметили в пресс-службе.

В этой связи всем областям доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к необходимости применения аварийных отключений для сбалансирования энергосистемы.

Также в "Укрэнерго" напомнили, что энергосистема страны пережила 9 ракетных атак и 12 атак БПЛА врага и все еще нуждается в значительных ресурсах и времени на восстановление. Ремонтные бригады работают круглосуточно. Запитаны все объекты критической инфраструктуры.

Напомним, "Укрэнерго" 24 декабря сообщало, что из-за обстрелов и повреждений оборудования прекратила выработку одна из электростанций .

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