В Украине включили в сеть блок на одной из тепловых электростанций
В Украине после аварийно-восстановительных работ включен в сеть блок на одной из тепловых электростанций, пострадавший во время одной из последних российских ракетных атак.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Урэнерго ".
"Дефицит мощности в системе несколько сократился благодаря увеличению объемов производства электростанций", - говорится в сообщении.
В то же время, имеющейся мощности в системе все равно недостаточно, чтобы удовлетворить все потребности потребителей в стране, потому что в энергосистеме одновременно увеличился и уровень потребления.
"Это связано с поэтапным возвращением в работу электросетей, поврежденных во время массированных атак, а также с восстановлением энергетической инфраструктуры на деоккупированных территориях. Соответственно увеличилось и количество потребителей, которым хотя бы частично восстановлено электроснабжение, также растет и объем потребления промышленности". , – отметили в пресс-службе.
В этой связи всем областям доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к необходимости применения аварийных отключений для сбалансирования энергосистемы.
Также в "Укрэнерго" напомнили, что энергосистема страны пережила 9 ракетных атак и 12 атак БПЛА врага и все еще нуждается в значительных ресурсах и времени на восстановление. Ремонтные бригады работают круглосуточно. Запитаны все объекты критической инфраструктуры.
Напомним, "Укрэнерго" 24 декабря сообщало, что из-за обстрелов и повреждений оборудования прекратила выработку одна из электростанций .