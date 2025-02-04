В Україні визнаватимуть освіту школярів з окупованих територій

Міносвіти підготувало проєкт наказу "Про затвердження порядку визнання на рівнях повної загальної середньої освіти результатів навчання осіб, які проживали на тимчасово окупованій території України".

Документ визначає загальні вимоги до процедур визнання результатів навчання для осіб, які переселилися з окупованих територій.

Здобуту освіту визнаватимуть на підставі заяви, до якої необхідно буде додати освітню декларацію. Вона міститиме результати навчання з усіх предметів, окрім українознавчих дисциплін.

Також до декларації можна буде додати додаткові документи, що підтверджують результати навчання.

Процедура визнання освіти триватиме не більше десяти робочих днів. Відповідні уповноважені установи здійснюватимуть розгляд заяви та зарахування результатів навчання відповідно до власної освітньої програми.

Для отримання свідоцтва про здобуття середньої освіти учні повинні будуть пройти річне оцінювання або державну підсумкову атестацію з українознавчих предметів. Результати з інших навчальних дисциплін будуть визначені шляхом зарахування відповідно до освітньої декларації.

Ця ініціатива має на меті забезпечити право на освіту для всіх українських школярів, незалежно від місця їхнього проживання під час окупації.