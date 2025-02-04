В Украине будут признавать образование школьников с оккупированных территорий

Минобразования подготовило проект приказа "Об утверждении порядка признания на уровнях полного общего среднего образования результатов обучения лиц, проживавших на временно оккупированной территории Украины".

Документ определяет общие требования к процедурам признания результатов обучения для лиц, переселившихся с оккупированных территорий.

Полученное образование будут признавать на основании заявления, к которому необходимо будет приложить образовательную декларацию. Она будет содержать результаты обучения по всем предметам, кроме украиноведческих дисциплин.

Также к декларации можно будет добавить дополнительные документы, подтверждающие результаты обучения.

Процедура признания образования продлится не более десяти рабочих дней. Соответствующие уполномоченные учреждения будут осуществлять рассмотрение заявления и зачисление результатов обучения в соответствии с собственной образовательной программой.

Для получения свидетельства о получении среднего образования ученики должны будут пройти годовое оценивание или государственную итоговую аттестацию по украиноведческим предметам. Результаты по другим учебным дисциплинам будут определены путем зачисления в соответствии с образовательной декларацией.

Эта инициатива имеет целью обеспечить право на образование для всех украинских школьников, независимо от места их проживания во время оккупации.