В Україні визначили слово 2024 року: що означає термін “бусифікація”

Словник сучасної української мови та сленгу оголосив слово "бусифікація" словом 2024 року. Цей неологізм, який позначає примусову мобілізацію за прискореною процедурою, став одним із найпопулярніших і найобговорюваніших у суспільстві протягом року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Мислово".
Термін вказує на виклики та проблеми з мобілізаційними процесами в Україні, де акцент іноді зміщується з якісних показників і прав людини на кількісні вимоги.
Слово "бусифікація" утворене від "бус" (мікроавтобус, який часто асоціюється з мобілізацією) та суфіксоїда "-іфікація", який означає дію або процес перетворення. Аналогічно побудовані терміни "русифікація" чи "верифікація".
Цьогоріч майже всі номінанти були пов’язані з війною Росії проти України. Серед найяскравіших претендентів:
Словник "Мислово" існує з 2012 року і спеціалізується на фіксації сучасних неологізмів, сленгу та інших явищ української мови. Слово року визначають щорічно за популярністю та соціальною значущістю.
У 2023 році переможцем стало слово "мобілізація".
Нагадаємо, що Оксфордський словник оголосив словом 2024 року термін brain rot (з англійської - "гниття мозку").Термін, що символізує стурбованість суспільства впливом низькоякісного контенту.