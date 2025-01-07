В Украине определили слово 2024 года: что означает термин "бусификация"

Словарь современного украинского языка и сленга объявил слово "бусификация" словом 2024 года. Этот неологизм, обозначающий принудительную мобилизацию по ускоренной процедуре, стал одним из самых популярных и обсуждаемых в обществе в течение года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Мислово".
Термин указывает на вызовы и проблемы с мобилизационными процессами в Украине, где акцент иногда смещается с качественных показателей и прав человека на количественные требования.
Слово "бусификация" образовано от "бус" (микроавтобус, который часто ассоциируется с мобилизацией) и суффиксоида "-ификация", который означает действие или процесс преобразования. Аналогично построены термины "русификация" или "верификация".
В этом году почти все номинанты были связаны с войной России против Украины. Среди самых ярких претендентов:
Словарь "Мислово" существует с 2012 года и специализируется на фиксации современных неологизмов, сленга и других явлений украинского языка. Слово года определяют ежегодно по популярности и социальной значимости.
В 2023 году победителем стало слово "мобилизация".
Напомним, что Оксфордский словарь объявил словом 2024 года термин brain rot (с английского - "гниение мозга"), символизирующий обеспокоенность общества влиянием низкокачественного контента.