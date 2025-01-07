В Украине определили слово 2024 года: что означает термин "бусификация"

Термин указывает на вызовы и проблемы с мобилизационными процессами в Украине, где акцент иногда смещается с качественных показателей и прав человека на количественные требования.

Слово "бусификация" образовано от "бус" (микроавтобус, который часто ассоциируется с мобилизацией) и суффиксоида "-ификация", который означает действие или процесс преобразования. Аналогично построены термины "русификация" или "верификация".

Другие претенденты на слово года

В этом году почти все номинанты были связаны с войной России против Украины. Среди самых ярких претендентов:

СЗЧ (самовольное оставление части) - как реакция на недостатки мобилизационной системы.

- как реакция на недостатки мобилизационной системы. Курская операция - наиболее успешная военная операция Украины, которая изменила глобальное мнение о нашем государстве.

- наиболее успешная военная операция Украины, которая изменила глобальное мнение о нашем государстве. усталость - символ истощения в условиях затяжной войны.

- символ истощения в условиях затяжной войны. переговоры - отражение стремлений к перемирию на фоне истощения.

- отражение стремлений к перемирию на фоне истощения. МСЭК - коррупционный скандал с медико-социальными комиссиями, ставший показательным явлением.

- коррупционный скандал с медико-социальными комиссиями, ставший показательным явлением. популизм - как характеристика ряда программ, связанных с социальной поддержкой и политическими обещаниями.

- как характеристика ряда программ, связанных с социальной поддержкой и политическими обещаниями. Магура - морской дрон, символизирующий технологический прорыв в Черном море.

- морской дрон, символизирующий технологический прорыв в Черном море. лалохезия - популярный термин для описания использования лайки для борьбы со стрессом.

- популярный термин для описания использования лайки для борьбы со стрессом. квадроберы - новая детская субкультура, ставшая заметным явлением года.

Традиция избрания слова года

Словарь "Мислово" существует с 2012 года и специализируется на фиксации современных неологизмов, сленга и других явлений украинского языка. Слово года определяют ежегодно по популярности и социальной значимости.

В 2023 году победителем стало слово "мобилизация".