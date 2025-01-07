В Украине определили слово 2024 года: что означает термин "бусификация"
Словарь современного украинского языка и сленга объявил слово "бусификация" словом 2024 года. Этот неологизм, обозначающий принудительную мобилизацию по ускоренной процедуре, стал одним из самых популярных и обсуждаемых в обществе в течение года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Мислово".
Термин указывает на вызовы и проблемы с мобилизационными процессами в Украине, где акцент иногда смещается с качественных показателей и прав человека на количественные требования.
Слово "бусификация" образовано от "бус" (микроавтобус, который часто ассоциируется с мобилизацией) и суффиксоида "-ификация", который означает действие или процесс преобразования. Аналогично построены термины "русификация" или "верификация".
Другие претенденты на слово года
В этом году почти все номинанты были связаны с войной России против Украины. Среди самых ярких претендентов:
- СЗЧ (самовольное оставление части) - как реакция на недостатки мобилизационной системы.
- Курская операция - наиболее успешная военная операция Украины, которая изменила глобальное мнение о нашем государстве.
- усталость - символ истощения в условиях затяжной войны.
- переговоры - отражение стремлений к перемирию на фоне истощения.
- МСЭК - коррупционный скандал с медико-социальными комиссиями, ставший показательным явлением.
- популизм - как характеристика ряда программ, связанных с социальной поддержкой и политическими обещаниями.
- Магура - морской дрон, символизирующий технологический прорыв в Черном море.
- лалохезия - популярный термин для описания использования лайки для борьбы со стрессом.
- квадроберы - новая детская субкультура, ставшая заметным явлением года.
Традиция избрания слова года
Словарь "Мислово" существует с 2012 года и специализируется на фиксации современных неологизмов, сленга и других явлений украинского языка. Слово года определяют ежегодно по популярности и социальной значимости.
В 2023 году победителем стало слово "мобилизация".
Напомним, что Оксфордский словарь объявил словом 2024 года термин brain rot (с английского - "гниение мозга"), символизирующий обеспокоенность общества влиянием низкокачественного контента.