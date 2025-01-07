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В Украине определили слово 2024 года: что означает термин "бусификация"

Украина, Вторник 07 января 2025 10:35
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В Украине определили слово 2024 года: что означает термин "бусификация" Фото: бусификация вошла в современный словарь украинского языка(GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Словарь современного украинского языка и сленга объявил слово "бусификация" словом 2024 года. Этот неологизм, обозначающий принудительную мобилизацию по ускоренной процедуре, стал одним из самых популярных и обсуждаемых в обществе в течение года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Мислово".

Термин указывает на вызовы и проблемы с мобилизационными процессами в Украине, где акцент иногда смещается с качественных показателей и прав человека на количественные требования.

Слово "бусификация" образовано от "бус" (микроавтобус, который часто ассоциируется с мобилизацией) и суффиксоида "-ификация", который означает действие или процесс преобразования. Аналогично построены термины "русификация" или "верификация".

Другие претенденты на слово года

В этом году почти все номинанты были связаны с войной России против Украины. Среди самых ярких претендентов:

  • СЗЧ (самовольное оставление части) - как реакция на недостатки мобилизационной системы.
  • Курская операция - наиболее успешная военная операция Украины, которая изменила глобальное мнение о нашем государстве.
  • усталость - символ истощения в условиях затяжной войны.
  • переговоры - отражение стремлений к перемирию на фоне истощения.
  • МСЭК - коррупционный скандал с медико-социальными комиссиями, ставший показательным явлением.
  • популизм - как характеристика ряда программ, связанных с социальной поддержкой и политическими обещаниями.
  • Магура - морской дрон, символизирующий технологический прорыв в Черном море.
  • лалохезия - популярный термин для описания использования лайки для борьбы со стрессом.
  • квадроберы - новая детская субкультура, ставшая заметным явлением года.

Традиция избрания слова года

Словарь "Мислово" существует с 2012 года и специализируется на фиксации современных неологизмов, сленга и других явлений украинского языка. Слово года определяют ежегодно по популярности и социальной значимости.

В 2023 году победителем стало слово "мобилизация".

Напомним, что Оксфордский словарь объявил словом 2024 года термин brain rot (с английского - "гниение мозга"), символизирующий обеспокоенность общества влиянием низкокачественного контента.

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