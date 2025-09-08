В Україні визначили наступне місто, що з'єднають євроколією з Європою

За його словами, євроколія Чоп - Ужгород - це 22 км колії європейського стандарту, які вперше напряму з’єднали український обласний центр із транспортною системою ЄС.

З 12 вересня з Ужгорода почнуть курсувати прямі потяги до Братислави, Будапешта та Відня. Це відкриває нові можливості для подорожей, навчання, роботи та бізнесу.

Наступний крок - Львів

За словами Кулеби, наступним етапом стане будівництво євроколії від польського кордону до Львова.

"Наступний великий етап - євроколія від польського кордону до Львова. Вона зробить місто потужним транспортним хабом на стику України та ЄС", - заявив він.

Розширення напрямків

Уряд також планує розширення євроколій у Закарпатті та на Волині. Це дозволить створити нові маршрути до Чехії, Угорщини та Польщі, а також закладе основу для вантажних коридорів з українських промислових центрів до європейських портів і ринків.

Загалом визначено 10 напрямків для розвитку євроколій. Всі проєкти інтегровані в транспортну політику ЄС і передбачають включення України до загальноєвропейських коридорів TEN-T.