В Україні визначили дати основної сесії іспитів для вступу в магістратуру

В Україні затвердили календарний план проведення вступних іспитів для магістратури у 2025 році.

Основна сесія єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) проходитиме з 21 червня по 12 липня.

Абітурієнти, які з поважних причин не зможуть скласти тестування в основний період, матимуть можливість пройти випробування під час додаткової сесії. Вона триватиме з 29 липня до 18 серпня за окремим графіком.

Результати основної сесії будуть опубліковані в електронних кабінетах учасників до 18 липня, а додаткової - до 22 серпня.

Реєстрація для участі у тестуванні стартує 2 травня.