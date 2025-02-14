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В Украине определили даты основной сессии экзаменов для поступления в магистратуру

Фото: В Украине утвердили даты вступительных экзаменов на магистратуру (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

В Украине утвердили даты вступительных экзаменов в магистратуру. Основная сессия продлится с июня по июль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Osvita.ua.

В Украине утвердили календарный план проведения вступительных экзаменов для магистратуры в 2025 году.

Основная сессия единого вступительного экзамена (ЕВЭ) и единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ) будет проходить с 21 июня по 12 июля.

Абитуриенты, которые по уважительным причинам не смогут сдать тестирование в основной период, смогут пройти испытания во время дополнительной сессии. Она продлится с 29 июля по 18 августа по отдельному графику.

Результаты основной сессии будут опубликованы в электронных кабинетах участников до 18 июля, а дополнительной - до 22 августа.

Регистрация для участия в тестировании стартует 2 мая.

Напомним, что в 2025 году для поступающих в аспирантуру введут изменения. Они предусматривают обязательное единое профессиональное вступительное испытание по философии науки, которое выносится на общественное обсуждение.

Отныне для поступления необходимо будет сдать два экзамена: единый вступительный экзамен (ЕВЭ), который будет включать тест на общие учебные компетенции и тест по иностранному языку, с минимальным проходным баллом 150 для каждого компонента, а также единый вступительный экзамен по философии науки, где установлен порог в 100 баллов.

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