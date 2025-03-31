До України з візитом прибув спікер парламенту Португалії

Президент Асамблеї Португалії Жозе Педро Агіар-Бранку прибув до України з візитом у понеділок, 31 березня. У нього запланована зустріч з президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Público.

За даними ЗМІ, спікер парламенту Португалії приїхав у супроводі депутата і колишнього лідера парламентської фракції ПС Еуріку Бриліанте Діаса, нинішнього президента Групи парламентської дружби Португалія-Україна.

Ймовірно, Агіар-Бранку візьме участь у церемонії вшанування третіх роковин масових вбивств у Бучі.

Потім він візьме участь у саміті голів парламентів у Києві, а згодом зустрінеться з президентом Зеленським та головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком.

Допомога Україні від Португалії

У березні 2023 року три танки Leopard 2A6 доставили з Португалії в Україну. У квітні того ж року було оголошено про постачання п'яти аварійно-рятувальних і медичних бронемашин.

Раніше ми писали про те, що у вересні 2024 року Португалія передала Україні шість пожежних гелікоптерів Ка-32 російського виробництва. А на початку березня цього року Португалія передала Україні вісім гелікоптерів SA-330 Puma в рамках пакета військової допомоги, затвердженого наприкінці 2024 року.

Варто зауважити, що Португалія активно лобіює вступ України до ЄС. Зокрема, країна закликає блок розпочати підготовку до можливого приєднання України до ЄС.

Також Португалія планує скоротити частку імпорту російського скрапленого природного газу, його хочуть замінити американським і нігерійським.