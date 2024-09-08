Португалія закликає ЄС почати підготовку до вступу України

Португалія активно лобіює вступ України до Європейського союзу. Країна хоче, щоб блок розпочав підготовку до цього можливого приєднання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

"Ми дуже залучені до процесу розширення", - заявив міністр закордонних справ Португалії Паулу Ранжел в інтерв'ю на полях Форуму Амброзетті, конференції, яка проходить на березі озера Комо на півночі Італії.

"Нам потрібно підготуватися до прийняття України в ЄС, коли це стане можливим", - додав він. Цей процес «зажадає фінансової та інституційної реформи, про яку ми маємо подбати негайно».

Щодо Курської операції ЗСУ очільник МЗС Португалії сказав, що "вторгнення України в Курську область Росії явно змінило сприйняття балансу війни". Разом з тим він закликав до переговорів про припинення конфлікту, які, на переконання міністра, має очолити Київ.