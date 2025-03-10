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Португалія передала Україні вісім гелікоптерів SA-330 Puma

Понеділок 10 березня 2025 17:07
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Португалія передала Україні вісім гелікоптерів SA-330 Puma Фото: Португалія передала Україні вісім гелікоптерів SA-330 Puma (wikipedia.org)
Автор: Тетяна Степанова

Португалія передала Україні вісім гелікоптерів SA-330 Puma в рамках пакета військової допомоги, затвердженого наприкінці 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Португалії.

Зазначається, що гелікоптери були відправлені на зберігання ще у 2012 році й 2014 року виставлені на продаж у льотному стані.

Особливістю португальських SA-330 Puma є їхні сучасні системи керування вогнем, що дозволяють запускати протикорабельні ракети Exocet.

Крім того, у носовій частині розташована радіолокаційна станція ORB-31, яка забезпечує пошук ідентифікації морських цілей, навігацію та управління вогнем, що значно підвищує ефективність при виконанні бойових завдань на морі.

Гелікоптери SA-330 Puma були важливою частиною португальської авіації з 1970 до 2009 року, активно залучаючись до операцій у Північній Африці під час колоніальних війн. Останні роки вони використовувалися для транспортування особового складу та проведення пошуково-рятувальних операцій.

Загалом Португалія закупила 13 гелікоптерів цього типу, які у 2010-х замінили на сучасні EH-101 Merlin британсько-італійського виробництва.

Нагадаємо, у вересні 2024 року Португалія передала Україні шість пожежних гелікоптерів Ка-32 російського виробництва.

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