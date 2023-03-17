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В Україні військовим-іноземцям спростили отримання водійських прав

Фото: в Україні військовим-іноземцям спростили отримання водійських прав (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

В Україні спростили деякі державні послуги для іноземних військових, які уклали контракт на службу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ.

Відтепер іноземці, які захищають територію України на законних підставах зможуть отримати посвідчення водія.

"Укладаючи контракт на службу, вони отримують військовий квиток та статус особи, яка тимчасово проживає на території України", - сказано в повідомленні.

Як пояснили в МВС, саме ці документи дозволять отримати українське посвідчення водія іноземним військовим.

Нагадаємо, українці, які зараз перебувають у Польщі, мають можливість отримати свої перші водійські права. Однак, для початку необхідно записатися на курси водіїв.

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Водійське посвідченняМіністерство внутрішніх справ України