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В Украине военным-иностранцам упростили получение водительских прав

Фото: в Украине военным-иностранцам упростили получение водительских прав (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В Украине упростили некоторые государственные услуги для иностранных военных, заключивших контракт на службу.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Министерство внутренних дел.

Теперь иностранцы, которые защищают территорию Украины на законных основаниях смогут получить водительские права.

"Заключая контракт на службу, они получают военный билет и статус временно проживающего на территории Украины", - сказано в сообщении.

Как пояснили в МВД, именно эти документы позволят получить украинское водительское удостоверение иностранным военным.

Напомним, украинцы, которые сейчас находятся в Польше,имеют возможность получить свои первые водительские права. Однако для начала необходимо записаться на курсы водителей.

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Водительские праваМинистерство внутренних дел Украины