В Україні на війні загинули два ветерани морської піхоти США, - ЗМІ

Каліфорнійця Ітана Гертвека росіяни вбили в Україні 8 грудня, всього за 11 днів до того, як він мав повернутися додому в США, повідомило минулого тижня одне з американських видань.

Іншого ветерана морської піхоти США Грема Дейла, який народився в Ірландії, а пізніше емігрував до Сполучених Штатів, російські війська вбили у ближньому бою 9 грудня.

За словами його побратима, ветерана армії США Райана О'Лірі, Дейл загинув, коли відбивав напад російських військ, які прорвали лінію його підрозділу.

"Замість того, щоб відступити або сховатися, він втік у бій. Дейл убив кількох ворожих солдатів, перш ніж був поранений. Ворожий штурм було припинено завдяки його діям і тим українцям, які були разом з ним, які не допустили провалу лінії", - сказав О. 'Лірі.

Товариші повернули військового у безпечне місце та намагалися врятувати його життя, але він помер від ран.

Згідно зі списком, який веде американське видання, щонайменше 46 американців загинули в Україні з лютого 2022 року, зокрема 11 ветеранів морської піхоти. Офіційні джерела США не повідомляють своїх оцінок щодо загибелі американських добровольців в Україні.

Загибель іноземних добровольців на війні в Україні

Люди з різних країн добровільно вирушили до України, щоби воювати проти Росії. На жаль, дехто з них загинув у боях.

Раніше стало відомо, що під час війни в Україні загинув працівник мерії польського Любліна Микола Мялковський. Йому було 28 років.

Зокрема, 30 вересня, неподалік Лиману Донецької області загинув естонський доброволець Танель Кригуль.

Також на війні в Україні загинули четверо білоруських добровольців із батальйонів "Литвин" та "Волат".