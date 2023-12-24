В Украине на войне погибли два ветерана морской пехоты США, - СМИ

Калифорнийца Итана Гертвека россияне убили в Украине 8 декабря, всего за 11 дней до того, как ему предстояло вернуться домой в США, сообщило на прошлой неделе одно из американских изданий.

Другого ветерана морской пехоты США Грэмма Дейла, родившегося в Ирландии, а позже эмигрировавшего в Соединенные Штаты, российские войска убили в ближнем бою 9 декабря.

По словам его побратима, ветерана армии США Райана О'Лири, Дейл погиб, когда отражал нападение российских войск, прорвавших линию его подразделения.

"Вместо того чтобы отступить или спрятаться, он сбежал в бой. Дейл убил нескольких вражеских солдат, прежде чем был ранен. Вражеский штурм был прекращен благодаря его действиям и тем украинцам, которые были вместе с ним, не допустившим провала линии", - сказал О'Лири.

Товарищи вернули военного в безопасное место и пытались спасти его жизнь, но он умер от ран.

Согласно списку, который ведет американское издание, как минимум 46 американцев погибли в Украине с февраля 2022 года, в том числе 11 ветеранов морской пехоты. Официальные источники США не сообщают своих оценок по гибели американских добровольцев в Украине.

Гибель иностранных добровольцев на войне в Украине

Люди из разных стран добровольно отправились в Украину, чтобы воевать против России. К сожалению, некоторые из них погибли в боях.

Ранее стало известно, что на войне в Украине погиб работник мэрии польского Люблина Николай Мялковский. Ему было 28 лет.

В частности, 30 сентября, неподалеку от Лимана Донецкой области, погиб эстонский доброволец Танель Кригуль.

Также на войне в Украине погибли четверо белорусских добровольцев из батальонов "Литвин" и "Волат".