З України виїздять 17-річні дівчата і хлопці. Освітній омбудсмен назвала причини

"У мене немає статистики, тому не можу сказати, чи масова ця проблема. Але про це ми періодично говоримо з освітніми управлінцями на рівні областей і громад, що в 10-11 класах починає вчитися одна кількість дітей, а закінчує класи зовсім інша", - сказала вона.

За її словами, діти не відраховуються з українських шкіл, а переходять на дистанційне навчання, тому статистика може бути, але вона не відповідає реальній ситуації.

За статистикою, цього року на Національний мультипредметний тест (НМТ) зареєструвалося 312 490 осіб. Це на 18% менше, ніж торік. "20 071 дитина складає тест за кордоном. Більшість країн, куди їде наша молодь, не вимагає тесту НМТ", - сказала Лещик.

На її думку, частіше рішення виїхати з дитиною ухвалюють саме батьки. "Я говорила з батьками, які такі рішення приймали, і вони звертали увагу на неоднозначність заяв про мобілізацію з 18-річного віку", - повідомила омбудсмен.

Але виїжджають за кордон не тільки 17-річні хлопці, а й дівчата, повідомила Лещик. "Зростає оплата за контрактне навчання в закладах вищої освіти, це теж може сприяти виїзду за кордон", - додала вона.