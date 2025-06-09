Из Украины выезжают 17-летние девушки и парни. Образовательный омбудсмен назвала причины

Украину покидают не только 17-летние юноши, родители которых опасаются мобилизации, но и девушки. Полных данных об этом нет.
Об этом образовательный омбудсмен Надежда Лещик сказала в интервью РБК-Украина.
"У меня нет статистики, поэтому не могу сказать, массовая ли эта проблема. Но об этом мы периодически говорим с образовательными управленцами на уровне областей и громад, что в 10-11 классах начинает учиться одно количество детей, а заканчивает классы совсем другое", - сказала она.
По ее словам, дети не отчисляются из украинских школ, а переходят на дистанционное обучение, поэтому статистика может быть, но она не соответствует реальной ситуации.
По статистике, в этом году на Национальный мультипредметный тест (НМТ) зарегистрировалось 312 490 человек. Это на 18% меньше, чем в прошлом году. "20 071 ребенок сдает тест за рубежом. Большинство стран, куда едет наша молодежь, не требует теста НМТ", - сказала Лещик.
По ее мнению, чаще решение уехать с ребенком принимают именно родители. "Я говорила с родителями, которые такие решения принимали, и они обращали внимание на неоднозначность заявлений о мобилизации с 18-летнего возраст", - сообщила омбудсмен.
Но выезжают за границу не только 17-летние парни, но и девушки, сообщила Лещик. "Растет оплата за контрактное обучение в учреждениях высшего образования, это тоже может способствовать выезду за границу", - добавила она.
Большинство беженцев покинули Украину еще после начала войны в 2022 году. Однако отток продолжается и сейчас. По данным Агентства ООН по делам беженцев, с начала 2025 года Украину покинуло 100 тысяч человек.
По данным Еврокомиссии, количество получателей временной защиты в ЕС составляло около 4,3 млн человек в январе 2025 года. Предполагается, что количество останется стабильным в течение 2025 года, а затем снизится до 4,1 млн к концу 2025 года и до 3,8 млн к концу 2026 года.
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