В Україні виявили нові штами COVID-19 "Nimbus" і "Stratus": вже є десятки випадків

В Україні підтвердили випадки двох нових домінуючих у світі субваріантів коронавірусу - "Nimbus" та "Stratus". Вони поширюються швидше, ніж попередники, та становлять ризик для людей із ослабленим імунітетом.
Про це повідомлеє РБК-Україна з посиланням на МОЗ.
В Україні зафіксували нові домінуючі у світі субваріанти штаму "Омікрон". Наразі підтверджено 38 випадків субваріанта "Stratus" та один випадок субваріанта "Nimbus".
За даними ВООЗ, вони поширюються швидше та можуть викликати тяжкий перебіг у людей з ослабленим імунітетом, хоча загалом не є небезпечнішими за попередні варіанти.
"Nimbus" уперше виявили у світі на початку 2025 року, характерний його симптом - гострий біль у горлі.
"Stratus" відомий із січня 2025-го, вирізняється тим, що у пацієнтів стає хриплим голос. Решта симптомів збігається з іншими варіантами COVID-19.
МОЗ нагадує: вакцинація, зокрема омікрон-специфічними препаратами, знижує ризик ускладнень. Ревакцинацію рекомендують робити раз на 6–12 місяців людям із груп ризику, включно з медиками, військовими та літніми.
До найбільш враливих груп належать також:
Також відомо, що новий штам COVID-19 може спричинити спалах у сезон відпусток, а не лише взимку.