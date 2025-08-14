В Украине обнаружили новые штаммы COVID-19 "Nimbus" и "Stratus": уже есть десятки случаев

В Украине зафиксировали новые доминирующие в мире субварианты штамма "Омикрон". Подтверждено 38 случаев субварианта "Stratus" и один случай субварианта "Nimbus".

По данным ВОЗ, они распространяются быстрее и могут вызвать тяжелое течение у людей с ослабленным иммунитетом, хотя в целом не опаснее предыдущих вариантов.

Что известно о симптомах

"Nimbus" впервые обнаружили в мире в начале 2025 года, характерный его симптом - острая боль в горле.

"Stratus" известен с января 2025-го, отличается тем, что у пациентов становится хриплым голос. Остальные симптомы совпадают с другими вариантами COVID-19.

Минздрав напоминает: вакцинация, в частности омикрон-специфическими препаратами, снижает риск осложнений. Ревакцинацию рекомендуют делать раз в 6-12 месяцев людям из групп риска, включая медиков, военных и пожилых.

Кто в группе риска

К наиболее уязвимым группам относятся также: