Общество Образование Деньги Изменения

В Украине обнаружили новые штаммы COVID-19 "Nimbus" и "Stratus": уже есть десятки случаев

Фото: в Украине зафиксировали новые субварианты штамма "Омикрон" (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В Украине подтвердили случаи двух новых доминирующих в мире субвариантов коронавируса - "Nimbus" и "Stratus". Они распространяются быстрее, чем предыдущие штаммы, и представляют риск для людей с ослабленным иммунитетом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минздрав.

В Украине зафиксировали новые доминирующие в мире субварианты штамма "Омикрон". Подтверждено 38 случаев субварианта "Stratus" и один случай субварианта "Nimbus".

По данным ВОЗ, они распространяются быстрее и могут вызвать тяжелое течение у людей с ослабленным иммунитетом, хотя в целом не опаснее предыдущих вариантов.

Что известно о симптомах

"Nimbus" впервые обнаружили в мире в начале 2025 года, характерный его симптом - острая боль в горле.

"Stratus" известен с января 2025-го, отличается тем, что у пациентов становится хриплым голос. Остальные симптомы совпадают с другими вариантами COVID-19.

Минздрав напоминает: вакцинация, в частности омикрон-специфическими препаратами, снижает риск осложнений. Ревакцинацию рекомендуют делать раз в 6-12 месяцев людям из групп риска, включая медиков, военных и пожилых.

Кто в группе риска

К наиболее уязвимым группам относятся также:

  • взрослые и дети, имеющие ослабленный иммунитет или сопутствующие или тяжелые хронические заболевания;
  • беременные;
  • люди, старше 60 лет;
  • взрослые и дети, которые находятся в группе риска, имеющие высокие шансы тяжелого течения болезни и смерти вследствие коронавирусной инфекции,
  • представители профессиональной группы риска (например, врачи, учителя, военные и др.).

 

COVIDКоронавирус