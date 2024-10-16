В Україні вивели нову породу коней: що про них відомо

Експертна комісія Міністерства аграрної політики та продовольства України затвердили нову породу рисистих коней. Робота з її створення проводилась протягом останніх 30 років. Нову породу створили за допомогою схрещування популяції рисистих коней вітчизняної селекції, американськими стандартбредними та французькими рисистими породами.

Зауважимо, що американська стандартбредна - належить до найбільш поширених рисистих порід коней і означає виведена за стандартом. На відміну від "американців", французькі рисаки часто непрості в управлінні. Проте, обидві породи є верхово-упряжними і використовуються для спортивних цілей.

На відміну від інших рисистих порід, українська вирізняється за комплексом ознак та географічною приналежністю. А також, за методами селекції і генетичними маркерами.

Коні нової породи мають гармонійну будову тіла з виразним запряжним типом в масі та визначаються сухою міцною конституцією. Їхній темперамент енергійний, проте лагідний. Окрім цього, наші коні невибагливі та добре пристосовані до різних екологічних умов України.

Віталій Коваль повідомив, що апробація нової породи пройшла в Миргородському районі Полтавської області. Зокрема, на господарстві філії "Дібрівський кінний завод № 62" державного підприємства "Конярство України".