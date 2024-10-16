В Украине вывели новую породу лошадей: что о них известно

Экспертная комиссия Министерства аграрной политики и продовольствия Украины утвердила новую породу рысистых коней. Работа по ее созданию проводилась последние 30 лет. Новую породу создали посредством скрещивания популяции рысистых лошадей отечественной селекции, американскими стандартбредными и французскими рысистыми породами.

Заметим, что американская стандартбредная - принадлежит к наиболее распространенным рысистым породам лошадей и означает выведенная по стандарту. В отличие от "американцев", французские рысаки часто непросты в управлении. Однако обе породы являются верхово-упряжными и используются в спортивных целях.

В отличие от других рысистых пород, украинская отличается по комплексу признаков и географической принадлежности. А также, по методам селекции и генетическим маркерам.

Лошади новой породы имеют гармоничное телосложение с выразительным упряжным типом в массе и определяются сухой крепкой конституцией. Их темперамент энергичен, однако кроток. Кроме того, наши лошади неприхотливы и хорошо приспособлены к разным экологическим условиям Украины.

Виталий Коваль сообщил, что апробация новой породы прошла в Миргородском районе Полтавской области. В частности, на хозяйстве филиала "Дибровский конный завод № 62" государственного предприятия "Коневодство Украины".