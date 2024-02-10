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Україні вистачить ресурсів на два місяці до ухвалення допомоги США, - Арахамія

Фото: голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

США можуть погодити фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню у найближчі два місяці. Україні вистачить ресурсів на ці два місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову фракції "Слуга народу" Давида Арахамію в інтерв'ю Report.

"У нас вистачить ресурсів на два місяці, тому ми почуваємось у безпеці", - сказав Арахамія, додавши, що за найближчі два місяці США узгодять допомогу.

На думку нардепа, нова хвиля мобілізації не відбудеться без демобілізації, оскільки на оснащення та навчання людей потрібні додаткові витрати.

"Під час підготовки до контрнаступу ми мали понад 200 тисяч навчених солдатів. Деякі з них пройшли навчання у Румунії, Франції, Італії, Іспанії та інших країнах. За наявними домовленостями, навчання проводилися за рахунок цих країн", - наголосив він.

Арахамія додав, що Україна шукатиме можливості фінансування мобілізації за рахунок внутрішніх джерел, оскільки ситуація із зовнішнім фінансуванням складна.

"Нещодавно Євросоюз прийняв програму в 50 млрд євро терміном на 4 роки. Тобто ми маємо певні фінансові кошти на майбутні 4 роки. Минулого тижня я був у США і став свідком підтримки України. Однак усередині ще залишаються невирішеними питання, пов'язані з кордоном", - заявив Арахамія.

Що цьому передувало

Нагадаємо, Сенат США повинен був ухвалити законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню разом з захистом південного кордону США. За результатами голосування в Сенаті заблокували законопроєкт.

Посол України в США Оксана Маркарова повідомила, що Сенат вирішив повторно переглянути проєкт про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, але вже без міграційної реформи та безпеки кордону.

Вчора Сенат США проголосував за початок дебатів щодо законопроекту про надання допомоги Україні

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