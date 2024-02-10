Сенат США проголосував за початок дебатів щодо законопроекту про надання допомоги Україні

Сенат США проголосував за початок дебатів щодо законопроекту, який передбачає виділення близько 95 млрд доларів допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill .

У п'ятницю ввечері Сенат підтримав початок дебатів 64 голосами проти 19. Чотирнадцять республіканців приєдналися до демократів та двох незалежних, щоб офіційно розпочати дебати згідно із законом.

Шумер сказав, що п'ятничне голосування "підтримує процес ухвалення надзвичайного пакету заходів з національної безпеки в Сенаті". Він попросив колег-республіканців попрацювати з ним над досягненням угоди щодо поправок, щоб вдалося якнайшвидше просунути цей законопроект.

Лідер республіканців у Сенаті Мітч МакКоннелл закликав своїх колег підтримати законопроект, нагадавши колегам, що на них лежить "відповідальність" забезпечувати спільну оборону та забезпечувати головнокомандувача інструментів для прояву сили.

Після дебатів законопроект остаточно знову буде винесений на голосування. Для того, щоб його було прийнято, потрібно щонайменше 60 голосів "За", а оскільки демократів всього 51, то буде потрібна підтримка ще 9 республіканців.

Що передувало

Наприкінці жовтня 2023 року президент США Джо Байден звернувся до американського Конгресу із запитом на виділення понад 105 млрд доларів на допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню. Україна в рамках цього запиту має отримати понад 60 млрд доларів. Проте запит Джо Байдена зіткнувся з жорстким опором республіканців у Палаті представників Конгресу.

Пізніше, 8 лютого, Сенат США підтримав під час процедурного голосування початок розгляду законопроекту щодо підтримки України та Ізраїлю. Президент Володимир Зеленський заявив, що це "поганий день для Путіна", але до фінального рішення насправді ще далеко.