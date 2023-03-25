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В Україні висміяли заклик Кремля до росіян "піратити" фільми на зло Netflix

Фото: Дмитро Медведєв, заступник голови Ради Безпеки Російської Федерації (kremlin.ru)
Автор: Сергій Пишкін

В Росії образились на західних правовласників й закликали піратити копії творів, які стали недоступними для росіян.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

В Росії закликають "піратити" західний контент

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв, коментуючи зникнення деякої західної музики з онлайн-сервісів Росії, закликав росіян піратити контент, аби завдати правовласникам "максимальної шкоди" й призвести їх до "банкротства".

"Якщо вони пішли від нас, усілякі Netflix та інші, значить, будемо це все завантажувати, будемо користуватися безкоштовно. А я б усе це по мережі розкидав, для того, щоб завдати їм максимальної шкоди. Максимальної шкоди, щоб вони збанкрутували!" - заявив Медведєв.

Речник Кремля Дмитро Пєсков підтримав слова голови Ради безпеки Росії та назвав "піратами" тих, хто нібито "викрав" російські активи.

"Погоджуся з Дмитром Анатолійовичем. Ми ж маємо справу з піратами - ті, хто нас пограбував; ті, хто захопив наші активи, вкрав наші активи... Фраза "піратський контент" уже під іншим соусом має сприйматися", - заявив речник.

Обличчя "російської культури"

"Знову ru-офіціали зізналися в кримінальному злочині. Закликають росіян поширювати піратські копії кіно/музики. Якщо ти злодій, то ти злодій... Росія завжди краде. Не винаходить, не вигадує, а грабує та обкрадає. Справжнє обличчя "великої російської культури", - пише Подоляк.

Як відзначив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко, заклик Медведєва, є типовою поведінкою Росії, яка продовжує усе красти й ігнорує закон.

Також голова міністерства дорікнув тим, хто стверджує про те, що культура поза політикою й запропонував дати раду щодо заклику в Кремлі порушувати закони про авторське право.

"Санкції проти представників російської культури та конфіскація активів Росії в світі - це наша єдина послідовна відповідь. Активи "Россотруднічества" мають бути арештовані. А викрадені українські цінності повернуті", - пише Ткаченко.

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