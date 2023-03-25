В Украине высмеяли призыв Кремля к россиянам "пиратить" фильмы на зло Netflix

В России призывают "пиратить" западный контент

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя исчезновение некоторой западной музыки с онлайн-сервисов России, призвал россиян пиратить контент, чтобы нанести правообладателям "максимальный ущерб" и привести их к "банкротству".

"Если они ушли от нас, всякие Netflix и другие, значит, будем это все скачивать, будем пользоваться бесплатно. А я бы все это по сети разбросал, для того, чтобы нанести им максимальный вред. Максимальный вред, чтобы они обанкротились!" - заявил Медведев.

Представитель Кремля Дмитрий Песков поддержал слова председателя Совета безопасности России и назвал "пиратами" тех, кто якобы "похитил" российские активы.

"Соглашусь с Дмитрием Анатольевичем. Мы же имеем дело с пиратами - те, кто нас ограбил; те, кто захватил наши активы, украл наши активы... Фраза "пиратский контент" уже под другим соусом должна восприниматься", - заявил спикер.

Лицо "русской культуры"

"Опять ru-официалы признались в уголовном преступлении. Призывают россиян распространять пиратские копии кино/музыки. Если ты вор, то ты вор... Россия всегда ворует. Не изобретает, не придумывает, а грабит и обворовывает. Настоящее лицо "великой русской культуры", - пишет Подоляк.

Как отметил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, призыв Медведева, является типичным поведением России, которая продолжает все воровать и игнорирует закон.

Также глава министерства упрекнул тех, кто утверждает о том, что культура вне политики и предложил дать совет касаемо призыва в Кремле нарушать законы об авторском праве.

"Санкции против представителей российской культуры и конфискация активов России в мире - это наш единственный последовательный ответ. Активы "Россотрудничества" должны быть арестованы. А похищенные украинские ценности возвращены", - пишет Ткаченко.