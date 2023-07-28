В Україні вирувала негода: дерева пошкодили будинки, автівки та дроти (фото, відео)

Сильний дощ та вітер вчора та сьогоднішньої ночі пройшов у східних, південних та частині північних і центральних областей.

Станом на 07:00 через негоду знеструмлено 420 населених пунктів у 10 областях. У Дніпропетровській області 165 населених пунктів без світла, Київській - 119, Сумській - 42, Чернігівській - 30, Вінницькій - 15, Запорізькій - 12, Полтавській - 12, Одеській - 11, Харківській - 9 та Кіровоградській - 5.

Дніпропетровська область

Злива та шквальний вітер вирували у регіоні з вечора 27 липня. У деяких населених пунктах випав град розміром з сірникову коробку.

Крім того, ДСНС повідомляє, що рятувальники за вечір здійснили 65 виїздів для розчищення доріг та машин від дерев і гілок. Також пошкоджені будинки та електродроти.

Також у мережі повідомляли, що у Дніпропетровській області блискавка влучила у будинок. Проте рятувальники поки не підтверджують цю інформацію.

Фото: Дніпро накрила негода (dp.dsns.gov.ua)

Запорізька та Харківська області

Міська влада Запоріжжя повідомила, що сильний дощ та вітер накоїли лиха у Запоріжжі. На деяких вулицях обірвані дроти та повалені дерева. Також через негоду є затримки у роботі трамваїв та тролейбусів.

Фото: у Запоріжжі вирувала негода (t.me/kurtievofficial)

Харківську область теж накрив буревій. "Деревопад" спостерігали у Харкові та області.

Південь

В Одеській області негода залишила без світла 11 населених пунктів. Вчора через дощ в Одесі громадський транспорт курсував не за графіками.

Також потужна злива накрила і тимчасово окупований Крим. Дощ був такої сили, що у приватних будинках зносило ворота. Крім того, дощ супроводжувався грозою та поривами вітру.

Погода в Україні сьогодні

Сьогодні частину України також накриє злива. За прогнозами синоптиків, дощ та гроза очікуються у центральних, східних та південних областях. Також можливі шквальні пориви вітру до 15-20 м/с.

При цьому температура повітря вдень буде +20 +25 градусів, а в Одеській області до +28.

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