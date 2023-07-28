В Украине бушевала непогода: деревья повредили дома, автомобили и провода (фото, видео)

Сильный дождь и ветер вчера и сегодняшней ночью прошел в восточных, южных и части северных и центральных областей.

По состоянию на 07:00 из-за непогоды обесточены 420 населенных пунктов в 10 областях. В Днепропетровской области 165 населенных пунктов без сета, Киевской - 119, Сумской - 42, Черниговской - 30, Винницкой - 15, Запорожской - 12, Полтавской - 12, Одесской - 11, Харьковской - 9 и Кировоградской - 5.

Днепропетровская область

Ливень и шквальный ветер бушевали в регионе с вечера 27 июля. В некоторых населенных пунктах выпал град размером со спичечный коробок.

Кроме того, ГСЧС сообщает, что спасатели за вечер совершили 65 выездов для расчистки дорог и машин от деревьев и веток. Также повреждены дома и электропровода.

Также в сети сообщалось, что в Днепропетровской области молния попала в дом. Однако спасатели пока не подтверждают эту информацию.

Фото: Днепр накрыла непогода (dp.dsns.gov.ua)

Запорожская и Харьковская области

Городские власти Запорожья сообщили, что сильный дождь и ветер натворили беды в Запорожье. На некоторых улицах оборваны провода и повалены деревья. Также из-за непогоды есть задержки в работе трамваев и троллейбусов.

Фото: в Запорожье бушевала ненастье (t.me/kurtievofficial)

Харьковскую область тоже накрыл ураган. "Деревопад" наблюдали в Харькове и области.

Юг

В Одесской области непогода оставила без света 11 населенных пунктов. Вчера из-за дождя в Одессе общественный транспорт курсировал не по графику.

Также мощный ливень накрыл и временно оккупированный Крым. Дождь был такой силы, что в частных домах сносило ворота. Кроме того, дождь сопровождался грозой и порывами ветра.

Погода в Украине сегодня

Сегодня часть Украины также накроет ливень. По прогнозам синоптиков, дождь и гроза ожидаются в центральных, восточных и южных областях. Также возможны шквальные порывы ветра до 15-20 м/с.

При этом температура воздуха днем будет +20 +25 градусов, а в Одесской области до +28.

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