ua en ru
Пт, 28 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Дощі, грози та шквали: прогноз погоди на сьогодні

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 28 липня 2023 07:00
Дощі, грози та шквали: прогноз погоди на сьогодні Фото: в Україні сьогодні очікуються дощі та грози (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні сьогодні, 28 липня, буде з дощами та грозами. Можливі шквальні пориви вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні по всій Україні хмарно з проясненнями. Південь, схід та частину центральних областей накриють дощі. Синоптики попереджають, що очікуються грози та шквальний вітер до 15-20 м/с.

На решті території без опадів. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вдень очікується у межах +20 +25 градусів, а в Одеській області до +28. Вночі буде +12 +17 градусів, на сході країни до +21.

Дощі, грози та шквали: прогноз погоди на сьогодні

Погода у Києві

У столиці сьогодні хмарно з проясненнями, але дощу не очікується. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Стовпчики термометрів покажуть вдень у Києві +22 +24 градуси, а вночі +13 +15 градусів.

Дощі, грози та шквали: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні в останній місяць літа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода Погода в Україні Погода в Києві Гідрометцентр
NEWS
Вихідні в серпні. Чи відпочиватимемо на День Незалежності України
Вихідні в серпні. Чи відпочиватимемо на День Незалежності України
DAILY
Мамука Мамулашвілі: Україна дала можливість грузинам помститися за своїх батьків
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Мамука Мамулашвілі: Україна дала можливість грузинам помститися за своїх батьків