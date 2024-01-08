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В Україні вирує зимова негода: очікуються сніг, шквали і мороз

Фото: в Україні вирує зимова негода (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні сьогодні, 8 січні, буде зі снігом та морозами. Місцями очікують шквали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, у більшості областей сьогодні опади. У південній частині помірний дощ з переходом у мокрий сніг, на півночі Україні - невеликий сніг. У центральних та східних регіонах прогнозується значний сніг та хуртовина, можливі шквали до 15-20 м/с.

На дорогах ожеледиця, можливе налипання мокрого снігу на півдні України.

Температура повітря у центрі та на сході буде протягом доби -5 -10 градусів. На півночі холодніше - від -8 до -13, а вночі до -16. У Чернігівській та Сумській області вночі прогнозується до -15 -20.

На півдні протягом доби стовпчики термометрів покажуть від +4 до -1.

Погода у Києві

У столиці сьогодні хмарно, місцями можливий невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний 7-12 м/с, місцями по області пориви вітру 15-20 м/с.

Стовпчики термометрів вдень та вночі у Києві покажуть -11 -13 градусів.

Нагадаємо, через негоду у Київській та Одеській областях енергетиків перевели на посилений режим роботи. Можливі локальні аварії через вітер та опади.

Також синоптики вчора оголосили в Україні штормове попередження, а в Одесі попередили про загрозу мін поблизу узбережжя.

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