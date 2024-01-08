В Україні вирує зимова негода: очікуються сніг, шквали і мороз

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, у більшості областей сьогодні опади. У південній частині помірний дощ з переходом у мокрий сніг, на півночі Україні - невеликий сніг. У центральних та східних регіонах прогнозується значний сніг та хуртовина, можливі шквали до 15-20 м/с.

На дорогах ожеледиця, можливе налипання мокрого снігу на півдні України.

Температура повітря у центрі та на сході буде протягом доби -5 -10 градусів. На півночі холодніше - від -8 до -13, а вночі до -16. У Чернігівській та Сумській області вночі прогнозується до -15 -20.

На півдні протягом доби стовпчики термометрів покажуть від +4 до -1.

Погода у Києві

У столиці сьогодні хмарно, місцями можливий невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний 7-12 м/с, місцями по області пориви вітру 15-20 м/с.

Стовпчики термометрів вдень та вночі у Києві покажуть -11 -13 градусів.