У двох областях України енергетики перейшли на посилений режим роботи: названа причина

Київську та Одеську області найближчими днями накриє негода. Енергетиків перевели на посилений режим роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК та Київську міську військову адміністрацію у Telegram.

За прогнозами синоптиків, впродовж 7-9 січня очікується погіршення погоди у столиці, Київській та Одеській областях.

Через негоду, яка насувається, енергетики переходять на посилений режим роботи. Вони готуються максимально швидко ліквідовувати наслідки аварій у разі їх виникнення.

Погода в Україні

За даними Укргідрометцентру, сьогодні на півночі України сніг, на Закарпатті та Прикарпатті дощ. На решті території нашої країни без суттєвих опадів.

Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах. Вітер змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

Стовпчики термометрів сьогодні покажуть +1 +6 градусів, а на півдні до +12. Вночі температура повітря опуститься до -2 -7 градусів, а на півночі буде - 8 -13 градусів.

Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди в Україні на перший місяць 2024 року.

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