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В Україні виросла вартість оформлення паспортів: скільки тепер доведеться платити

Фото: Оформлення паспорта (МВС)
Автор: Тетяна Веремєєва

Оформити паспорт в Україні стало дорожче – виросла вартість пакетів сервісних послуг паспортно-міграційного характеру.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані ДП "Документ".

Із 7 жовтня 2024 року на території України змінюється вартість пакетів сервісних послуг паспортно-міграційного характеру в підрозділах ДП "Документ".

Оновлені тарифи на пакет сервісних послуг "Стандарт" становлять:

  • оформлення паспортних документів для громадян України – 650 грн.
  • оформлення документів міграційного характеру для іноземців та осіб без громадянства – 1250 грн.
  • обмін посвідчення водія – 950 грн.
  • обмін свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу – 950 грн;
  • проставлення апостиля – 650 грн

У "Паспортному сервісі" зазначають, що надають консультації онлайн і телефоном.

Раніше РБК-Україна розповідало, що перший паспорт громадянина України оформлюється дитині у віці 14 років у вигляді ID-картки. Цей документ видається на 4 роки і оформлюється безкоштовно. Починаючи з 18 років, за видачу наступних паспортів, які дійсні протягом 10 років, необхідно сплатити адміністративний збір.

Також ми розповідали, що водночас дитячий закордонний паспорт можна оформити з народження терміном на 4 роки. Присутність дитини під час подачі документів не завжди є обов’язковою. Оформити паспорт можна у будь-якому територіальному підрозділі області, незалежно від місця реєстрації. Під час оформлення закордонного паспорта для дитини один з батьків, опікунів або усиновителів повинен пред'явити паспорт громадянина України.

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Паспорт України