В Україні виросла вартість оформлення паспортів: скільки тепер доведеться платити

Раніше РБК-Україна розповідало, що перший паспорт громадянина України оформлюється дитині у віці 14 років у вигляді ID-картки. Цей документ видається на 4 роки і оформлюється безкоштовно. Починаючи з 18 років, за видачу наступних паспортів, які дійсні протягом 10 років, необхідно сплатити адміністративний збір.

Також ми розповідали, що водночас дитячий закордонний паспорт можна оформити з народження терміном на 4 роки. Присутність дитини під час подачі документів не завжди є обов’язковою. Оформити паспорт можна у будь-якому територіальному підрозділі області, незалежно від місця реєстрації. Під час оформлення закордонного паспорта для дитини один з батьків, опікунів або усиновителів повинен пред'явити паспорт громадянина України.

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