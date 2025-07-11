В Україні вироблятимуть інноваційні ліки від раку: що відомо

ДП "Медичні закупівлі України" (МЗУ) та міжнародна фармацевтична компанія Roche підписали інвестиційну угоду. Вона передбачає створення потужностей для виробництва інноваційних ліків від раку легень та грудної залози.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДП "Медичні закупівлі України" (МЗУ).
Підписання відбулося під час щорічної міжнародної конференції Ukraine Recovery Conference 2025 у Римі.
Угода передбачає постачання лікарських засобів "in bulk" від швейцарської компанії F. Hoffmann-La Roche, тобто нефасованих препаратів, які пройшли основні стадії виробництва.
Їх фасування, кінцеве пакування та маркування буде здійснюватися безпосередньо в Україні. Для цього проєктом передбачено будівництво виробничих потужностей на базі філії МЗУ "Медпостачання", отримання ліцензії на виробництво GMP та проведення навчання персоналу. Кінцева реалізація проєкту запланована на 2027 рік.
"Це перше стратегічне партнерство в Україні між інноваційною міжнародною фармацевтичною компанією та державним підприємством у сфері локалізації життєво необхідних лікарських засобів", - зазначив заступник міністра охорони здоров'я України Едем Адаманов.
Згідно інвестиційної угоди, компанія F. Hoffmann-La Roche має постачати “in bulk” такі препарати, як атезолізумаб (торговельна назва "Тецентрик") та пертузумаб у комбінації з трастузумабом (торговельна назва "Фесго").
Атезолізумаб використовується, зокрема, для лікування найпоширенішого типу раку легень - недрібноклітинного раку легень (85% усіх випадків). Пертузумаб/трастузумаб застосовується для лікування HER2-позитивного раку молочної залози, зокрема на ранніх і метастатичних стадіях.
Згідно з даними Національного канцер-реєстру, загалом за 2023 рік було виявлено майже 22 тис. пацієнтів із злоякісними новоутвореннями легень та грудної залози. При цьому 68,8% випадків раку легень призвели до смерті.
За підрахунками Human Capital Approach у 2022 році, через передчасну смерть громадян працездатного віку від раку легень та молочної залози економіка країни втратить 387 млн євро.
За оцінками Roche, ця угода дозволить забезпечити ліками понад 5 800 пацієнтів упродовж п’яти років. При цьому вартість препаратів завдяки реалізації фінальних стадій виробництва в Україні буде суттєво меншою за нинішню.
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