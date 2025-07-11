В Україні вироблятимуть інноваційні ліки від раку: що відомо

Підписання відбулося під час щорічної міжнародної конференції Ukraine Recovery Conference 2025 у Римі.

Угода передбачає постачання лікарських засобів "in bulk" від швейцарської компанії F. Hoffmann-La Roche, тобто нефасованих препаратів, які пройшли основні стадії виробництва.

Їх фасування, кінцеве пакування та маркування буде здійснюватися безпосередньо в Україні. Для цього проєктом передбачено будівництво виробничих потужностей на базі філії МЗУ "Медпостачання", отримання ліцензії на виробництво GMP та проведення навчання персоналу. Кінцева реалізація проєкту запланована на 2027 рік.

"Це перше стратегічне партнерство в Україні між інноваційною міжнародною фармацевтичною компанією та державним підприємством у сфері локалізації життєво необхідних лікарських засобів", - зазначив заступник міністра охорони здоров'я України Едем Адаманов.

Про які ліки йдеться?

Згідно інвестиційної угоди, компанія F. Hoffmann-La Roche має постачати “in bulk” такі препарати, як атезолізумаб (торговельна назва "Тецентрик") та пертузумаб у комбінації з трастузумабом (торговельна назва "Фесго").

Атезолізумаб використовується, зокрема, для лікування найпоширенішого типу раку легень - недрібноклітинного раку легень (85% усіх випадків). Пертузумаб/трастузумаб застосовується для лікування HER2-позитивного раку молочної залози, зокрема на ранніх і метастатичних стадіях.