В Украине будут производить инновационные лекарства от рака: что известно

Подписание состоялось во время ежегодной международной конференции Ukraine Recovery Conference 2025 в Риме.

Соглашение предусматривает поставку лекарственных средств "in bulk" от швейцарской компании F. Hoffmann-La Roche, то есть нефасованных препаратов, которые прошли основные стадии производства.

Их фасовка, конечная упаковка и маркировка будет осуществляться непосредственно в Украине. Для этого проектом предусмотрено строительство производственных мощностей на базе филиала МЗУ "Медснабжение", получение лицензии на производство GMP и проведение обучения персонала. Конечная реализация проекта запланирована на 2027 год.

"Это первое стратегическое партнерство в Украине между инновационной международной фармацевтической компанией и государственным предприятием в сфере локализации жизненно необходимых лекарственных средств", - отметил заместитель министра здравоохранения Украины Эдем Адаманов.

О каких лекарствах идет речь?

Согласно инвестиционному соглашению, компания F. Hoffmann-La Roche должна поставлять "in bulk" такие препараты, как атезолизумаб (торговое название "Тецентрик") и пертузумаб в комбинации с трастузумабом (торговое название "Фесго").

Атезолизумаб используется, в частности, для лечения самого распространенного типа рака легких - немелкоклеточного рака легких (85% всех случаев). Пертузумаб/трастузумаб применяется для лечения HER2-положительного рака молочной железы, в частности на ранних и метастатических стадиях.