В Україні вироблятимуть ядерне паливо, яке замінить російське на європейських ринках, - Галущенко

Посадовець розповів, що на виробничій лінії українського підприємства вироблятимуться тепловидільні збірки ядерних реакторів атомних електростанцій.

У 2023 році планується завершити ліцензування і вийти на промислове виробництво хвостовиків, а 2024 року - на промислове виробництво голівок для паливних касет.

Зазначені компоненти будуть використовуватись для виробництва ядерного палива для потреб "Енергоатома" на підприємстві Westinghouse в місті Вестерос у Швеції.

За словами Галущенка, нині в Європі працюють 17 блоків ВВЕР-440, які поки що не мають альтернативи російському паливу.

"На жаль, багато європейських країн залишаються залежними від російських ядерних технологій. Водночас Україна, відмовившись від російського ядерного палива, перевела свої атомні енергоблоки на ядерне паливо американського виробника Westinghouse. Здійснити такий перехід також виявили бажання Чехія, Словаччина, Фінляндія, Болгарія. І в перспективі Україна може стати постачальником ядерного палива для цих країн", - вказав міністр.

Своєю чергою президент "Енергоатома" Петро Котін додав, що за планом на створення власної лінії з виробництва ядерного палива підприємство планує вийти за три роки.