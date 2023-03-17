В Украине будут производить ядерное топливо, которое заменит российское на европейских рынках, - Галущенко

Чиновник рассказал, что на производственной линии украинского предприятия будут производиться тепловыделяющие сборки ядерных реакторов атомных электростанций.

В 2023 году планируется завершить лицензирование и выйти на промышленное производство хвостовиков, а в 2024 году - на промышленное производство головок для топливных кассет.

Указанные компоненты будут использоваться для производства ядерного топлива для нужд "Энергоатома" на предприятии Westinghouse в городе Вестерос в Швеции.

По словам Галущенко, в настоящее время в Европе работают 17 блоков ВВЭР-440, которые пока не имеют альтернативы российскому топливу.

"К сожалению, многие европейские страны остаются зависимыми от российских ядерных технологий. В то же время Украина, отказавшись от российского ядерного топлива, перевела свои атомные энергоблоки на ядерное топливо американского производителя Westinghouse. Осуществить такой переход также изъявили желание Чехия, Словакия, Финляндия, Болгария. И в В перспективе Украина может стать поставщиком ядерного топлива для этих стран", - указал министр.

В свою очередь президент "Энергоатома" Петр Котин добавил, что по плану на создание собственной линии по производству ядерного топлива предприятие планирует выйти через три года.