З України не випустили двох осіб після заборони на виїзд держслужбовцям, - ДПСУ

Втім, уточнювати про кого саме йдеться він не став.

"Я не можу сказати, чи це були жінки, або чоловіки та яку посаду вони обіймали. Чи це були топ-чиновники, чи вони були заброньовані за органами державної влади... Прикордонниками за час дії нових правил перетину кордону, зокрема держслужбовцями, через кордон не були пропущені дві особи з переліку тих осіб, які визначив Кабінет міністрів України", - розповів виданню Демченко.

Заборона на виїзд держслужбовцям

Нагадаємо, нещодавно Кабмін ухвалив постанову, яка забороняє на час війни виїзд посадових осіб без поважних причин. Виїхати можна лише на підставі відповідних рішень про службові відрядження. Також у постанові уряду визначені низка причин, які дозволяють держслужбовцям покинути територію України.

При цьому заборона на виїзд держслужбовцям, окрім як у відрядження, поширюється й на тих осіб, які непридатні до військової служби, або мали інші підстави для виїзду.

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