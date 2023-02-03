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Из Украины не выпустили двух человек после запрета на выезд госслужащим, - ГПСУ

Фото: спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко (mediacenter.org.ua)
Автор: Мария Кучерявец

С момента действия новых норм о запрете на выезд должностным лицам из Украины не выпустили двух человек, попадающих под эти ограничения.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Впрочем, уточнять о ком именно идет речь он не стал.

"Я не могу сказать, были ли это женщины, или мужчины и какую должность они занимали. То ли это были топ-чиновники, то ли они были забронированы за органами государственной власти... Пограничниками за время действия новых правил пересечения границы, в частности госслужащими, через границу не были пропущены два человека из перечня тех лиц, которые определил Кабинет министров Украины", - рассказал изданию Демченко.

Запрет на выезд госслужащим

Напомним, недавно Кабмин принял постановление, запрещающее на время войны выезд должностных лиц без уважительных причин. Выехать можно только на основании соответствующих решений о служебных командировках. Также в постановлении правительства определен ряд причин, позволяющих госслужащим покинуть территорию Украины.

При этом запрет на выезд госслужащим, кроме как в командировку, распространяется и на тех лиц, которые не пригодны к военной службе или имели другие основания для выезда.

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