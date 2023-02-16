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В Україні винесли вирок священнику МП, який закликав підтримати псевдореферендуми РФ

Фото: в Україні винесли вирок священнику МП, який закликав підтримати псевдореферендуми РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Наступні 7 років за гратами проведе священник УПЦ МП, який закликав українців в Донецькій області підтримати фейкові "референдуми" Росії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

СБУ зібрала докази вини ще одного священника, який добровільно співпрацював з ворогом. Під час тимчасової окупації настоятель однієї з парафій УПЦ (МП) Лиманської громади Донецької області публічно виправдовував агресію Росії та закликав місцевих жителів підтримати загарбників.

"Крім того, він агітував парафіян взяти участь у псевдореферендумі та "проголосувати" за "приєднання" регіону до Росії. Також пропонував людям "обрати" нового "голову" селища Ярова, який мав діяти у складі місцевої окупаційної адміністрації", - додає пресслужба.

Свою діяльність зрадник погоджував з командуванням військових угрупувань Росії.

"СБУ робить все, аби жоден зрадник України та колаборант не уникнув відповідальності. Окрему увагу приділяємо тим, хто прикриваючись рясою, працює на ворога. Підкреслюю – наявність ряси і кадила не є обтяжуючою обставиною, але вони також жодним чином не звільняють зрадників від законного покарання. Тож вирок суду - ще один чіткий сигнал усім колаборантам", - заявив голова СБУ Василь Малюк.

Священнику суд виніс покарання у вигляді 7 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком 12 років з конфіскацією майна.

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