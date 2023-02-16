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В Украине вынесли приговор священнику МП, призвавшему поддержать псевдореферендумы РФ

Фото: в Украине вынесли приговор священнику МП, призвавшему поддержать псевдореферендумы РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Следующие 7 лет за решеткой проведет священник УПЦ МП, призвавший украинцев в Донецкой области поддержать фейковые "референдумы" России.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

СБУ собрала доказательства вины еще одного священника, который добровольно сотрудничал с врагом. Во время временной оккупации настоятель одного из приходов УПЦ (МП) Лиманской общины Донецкой области публично оправдывал агрессию России и призвал местных жителей поддержать захватчиков.

"Кроме того, он агитировал прихожан принять участие в псевдореферендуме и "проголосовать" за "присоединение" региона к России. Также предлагал людям "избрать" нового "главу" поселка Яровая, который должен был действовать в составе местной оккупационной администрации", - добавляет пресс-служба.

Свою деятельность предатель согласовывал с командованием военных группировок России.

"СБУ делает все, чтобы ни один предатель Украины и коллаборационист не избежал ответственности. Особое внимание уделяем тем, кто прикрываясь рясой, работает на врага. Подчеркиваю - наличие рясы и кадила не является отягчающим обстоятельством, но они также никоим образом не освобождают предателей от законного наказания. Поэтому приговор суда - еще один четкий сигнал всем коллаборационистам", - заявил председатель СБУ Василий Малюк.

Священнику суд вынес наказание в виде 7 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком 12 лет с конфискацией имущества.

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