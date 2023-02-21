В Україні винесли вирок колаборантці, яка "зливала" позиції ЗСУ в Сєвєродонецьку

В Україні суд виніс вирок колаборантці з Луганської області, яка "зливала" позиції наших воїнів. Наступні 15 років вона проведе за ґратами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора.

Суд призначив колаборантці 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

"Прокурори у суді довели, що засуджена з 24 лютого по жовтень 2022 року, перебуваючи на території Луганської області, збирала та передавала представнику РФ інформацію щодо розташування військової техніки Збройних сил України в місті Сєвєродонецьк", - пише пресслужба.

Також зрадниця повідомляла ворогу інформацію про українців, які брали участь у мітингах на підтримку України й проти російської окупації на території нашої країни, з метою подальшого їх затримання представниками окупаційної влади та ліквідації.