UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні винесли вирок колаборантці, яка "зливала" позиції ЗСУ в Сєвєродонецьку

Фото: в Україні винесли вирок колаборантці, яка "зливала" позиції ЗСУ в Сєвєродонецьку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні суд виніс вирок колаборантці з Луганської області, яка "зливала" позиції наших воїнів. Наступні 15 років вона проведе за ґратами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора.

Суд призначив колаборантці 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

"Прокурори у суді довели, що засуджена з 24 лютого по жовтень 2022 року, перебуваючи на території Луганської області, збирала та передавала представнику РФ інформацію щодо розташування військової техніки Збройних сил України в місті Сєвєродонецьк", - пише пресслужба.

Також зрадниця повідомляла ворогу інформацію про українців, які брали участь у мітингах на підтримку України й проти російської окупації на території нашої країни, з метою подальшого їх затримання представниками окупаційної влади та ліквідації.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ "розколола" співробітника спецслужб Білорусі, який вступив до складу приватної військової компанії Росії та воював проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна в Україні